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Папин: «Если Асбарова отстраняют на шесть лет, там что-то серьезное»

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Российский боксер Алексей Папин прокомментировал дисквалификацию Сослана Асбарова на шесть лет после положительной допинг-пробы.

— Впервые мне сообщили об этом до Нового года, а после только ленивый не позвонил, даже люди, которые не имеют отношения к спорту: «Ты в курсе, что он попался?» Я не давал комментарии, потому что ждал официальный вердикт, — сказал Папин.

— Асбарова дисквалифицируют на шесть лет. Очень редко при первой допинг-пробе дают такой срок. У вас есть объяснение, почему?
— Честно, не знаю, что нашли. Мне до этого говорили, но, возможно, это домыслы. Также не знаю, какие градации, за какие препараты отстраняют на больший или меньший срок. Шесть лет — видимо, это что-то серьезное, — сказал Папин «РБ Спорт».

Сослан Асбаров провел последний поединок 29 октября 2023 года против Алексея Папина. Асбаров одержал победу единогласным решением судей. В конце января 2024 года Асбаров занял первую строчку рейтинга BoxRec среди российских боксеров.

Источник: РБ Спорт
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