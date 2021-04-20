Луонго официально назначен генменеджером сборной Канады на ЧМ-2021

Канадская федерация хоккея объявила о назначении Роберто Луонго на пост генерального менеджера сборной Канады на чемпионате мира-2021.

Сообщается, что Луонго будет контролировать и руководить всеми хоккейными операциями, включая отбор и оценку персонала и игроков. Помогать ему будут Шейн Доан и Скотт Сальмонд.

41-летний Луонго провел 1044 матча в НХЛ в составе «Айлендерс», «Флориды» и «Ванкувера». С 489 победами он занимает третье место в истории лиги. С 1044 матчами Луонго уступает среди вратарей только Мартину Бродо и занимает девятое место по шатаутам. Также он выигрывал золотые медали Олимпийских игр в составе сборной Канады в 2010 и 2014 годах.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Соперниками сборной Канады по группе B станут Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.