Луонго официально назначен генменеджером сборной Канады на ЧМ-2021
Канадская федерация хоккея объявила о назначении Роберто Луонго на пост генерального менеджера сборной Канады на чемпионате мира-2021.
Сообщается, что Луонго будет контролировать и руководить всеми хоккейными операциями, включая отбор и оценку персонала и игроков. Помогать ему будут Шейн Доан и Скотт Сальмонд.
41-летний Луонго провел 1044 матча в НХЛ в составе «Айлендерс», «Флориды» и «Ванкувера». С 489 победами он занимает третье место в истории лиги. С 1044 матчами Луонго уступает среди вратарей только Мартину Бродо и занимает девятое место по шатаутам. Также он выигрывал золотые медали Олимпийских игр в составе сборной Канады в 2010 и 2014 годах.
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Соперниками сборной Канады по группе B станут Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.
Дополнительная информация:
https://hockeycanada.ca/en-ca/news/2020-21-nmt-management-named-for-worlds
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