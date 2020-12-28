Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России в матче против Чехии (0:2) на групповом турнире молодежного чемпионата мира 2021 года.

— Я же говорил, если они ответственно будут подходить к игре, то смогут победить, но занимались весь матч академизмом. Столько брака в передачах и бросках я вижу в первый раз. Удивило, что никто не взял на себя роль лидера, — отметил Кожевников в комментарии «СЭ». — За три периода чехи свою тактику не поменяли, стояли забором, и мы ничего им не предложили. Пасы все время в стык, неточные, даже по пустому льду ошибались. Это был день кошмара в передачах. Защитник стояли за воротами, пас небыстрый, можно было начать атаку, но нет. Может у них такое задание было, не знаю.

Столько большинства было, но все в передачу, никаких своих индивидуальных решений. Все в пас, на пятак бросали, а там никого. Не согласованность защитников. Надо шайбу доводить до ворот, а защитники попадают в противников все время. Видимо, настрой такой был.

— Расслабились после триумфа над США?

— Вроде не расслабились, сражались, но академизма было много. Глаза только не горели, сидели грустные еще до того, как счет стал 0:2. Как будто сыграли уже восемь матчей, уставшие психологически. Возможно, в этом проблема.

— Как оцениваете судейство?

— Судья и нашим не дал одно удаление, и чехам. Мы уже проиграли, можем теперь на судей пихать? Нет, сами проиграли. Ответственно надо подходить к игре.

— Такая пощечина поможет нашей сборной на этом турнире?

— Хорошо, что в начале это произошло. Как-то теперь надо на шведов настраиваться. В четвертьфинал мы все равно попадем. Только на канадцев бы не выйти, у них группа не такая сильная, как у нас.

(Анастасия Пастернак)