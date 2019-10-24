Евгений Попихин рассказал о переходе Михаила Анисина в «Хумо»

Главный тренер «Хумо» Евгений Попихин рассказал, как нападающий Михаил Анисин оказался в команде ВХЛ.

— Ну, здесь уже бессмысленно говорить, кто его пригласил, — приводит слова тренера официальный сайт «Хумо». — Главное, что приехал. Мы прекрасно понимаем, что это для него шанс проявить себя. Он любит хоккей, хороший хоккеист.

Я его знаю, еще работая в минском «Динамо», мы играли против московского «Динамо», это был 2012 год, когда они стали чемпионами. Тогда они нас просто разорвали в плей-офф. Был просто поражен, Анисин был тогда лучший игрок. Дай бог здесь завоюет место своим мастерством, своим отношением, сразу видно, веселый парень и публику заводит. Я думаю, для Ташкента это будет хорошо. А мы будем смотреть, чтобы все было на уровне.

Он и сам позитивный такой, и раздевалка сразу ожила. По-хорошему прибавлять надо, давать ему практику, где-то может, подсядет, но это нормальное явление. Видно по нему, что он приехал сюда работать, приехал играть в хоккей.

31-летний Анисин выступал за несколько клубов КХЛ: «Сибирь», «Югру», «Витязь», «Динамо», «Северсталь», «Нефтехимик», «Донбасс» и «Сочи». Всего в КХЛ он провел 382 матча, в которых набрал 202 (106 + 96) очка. В составе бело-голубых нападающий выиграл Кубок Гагарина в 2012 году.