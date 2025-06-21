Защитник Добсон может перейти в «Дейтройт»

«Детройт» заинтересован в трансфере защитника «Айлендерс» Ноа Добсона, сообщил журналист Эллиот Фридман.

По данным источника, 25-летний канадец может перейти в «Детройт» в ходе сделки с участием форвардов Джей Ти Комфера и Джонатана Берггрена. Также «Ред Уингз» могут предложить варианты выбора на драфте.

Добсон в сезоне-2024/25 в 71 матче за «Детройт» набрал 39 (10+29) очков. Это самый низкий показатель после сезона-2019/20, когда он заработал 7 (1+6) очков. В сезоне-2023/24 у него было 70 (10+60) очков.