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Йоси приобрел часть акций «Берна». Его отец станет членом совета директоров

13:52
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Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси приобрел пакет акций клуба «Берн», в котором выступал на заре карьеры, сообщает RTS.

Ранее спортивным директором хоккейного «Берна» стала 31-летняя Флоренс Шеллинг. Этот случай — первый в истории мужского хоккея.

Также уже произошли серьезные перемены в совете директором клуба. В него вошел бывший игрок сборной Швейцарии и клубов НХЛ Марк Штрайт, который также является акционером клуба. Кроме того, должность в руководстве клуба получит отец Романа Йоси, Петер Йоси.

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