Йоси приобрел часть акций «Берна». Его отец станет членом совета директоров

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси приобрел пакет акций клуба «Берн», в котором выступал на заре карьеры, сообщает RTS.

Ранее спортивным директором хоккейного «Берна» стала 31-летняя Флоренс Шеллинг. Этот случай — первый в истории мужского хоккея.

Также уже произошли серьезные перемены в совете директором клуба. В него вошел бывший игрок сборной Швейцарии и клубов НХЛ Марк Штрайт, который также является акционером клуба. Кроме того, должность в руководстве клуба получит отец Романа Йоси, Петер Йоси.