Василевский сделал 32 сэйва в проигранном матче «Тампы» против «Каролины»

«Тампа» проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Лайтнинг» не могут победить в основное время уже пятую встречу кряду.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 35 бросков. Защитник Михаил Сергачев и нападающий Андрей Свечников («Харрикейнз») очков не набрали.

«Каролина» лидирует в Центральном дивизионе. «Тампа» занимает 3-е место.