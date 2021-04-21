Василевский сделал 32 сэйва в проигранном матче «Тампы» против «Каролины»
04:41
«Тампа» проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Лайтнинг» не могут победить в основное время уже пятую встречу кряду.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 35 бросков. Защитник Михаил Сергачев и нападающий Андрей Свечников («Харрикейнз») очков не набрали.
«Каролина» лидирует в Центральном дивизионе. «Тампа» занимает 3-е место.
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