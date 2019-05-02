НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Канадский нападающий и капитан "Каролины" Джастин Уильямс признан первой звездой. 37-летний хоккеист отметился победной шайбой в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли с "Айлендерс" (5:2, счет в серии – 3-0).

Вторая звезда дня – американский голкипер "Далласа" Бен Бишоп, который принес победу команде и отразил 27 бросков в четвертом матче четвертьфинала Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" (4:2, счет в серии – 2-2).

Финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо – третья звезда. 21-летний форвард набрал 2 (1+1) очка во встрече с "Айлендерс".

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков​