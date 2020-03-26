«Сидели у Панарина дома 4 дня». Форвард «Рейнджерс» Бучневич рассказал об эпидемии короновируса в США
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в интервью «СЭ» рассказал об остановке сезона в НХЛ, вынужденном отпуске в родном Череповце и о том, каким способом приходится поддерживать форму.
— Вы уехали в Череповец из Нью-Йорка! Почему?
— Потому что этой мой любимый город.
— Знаю. Но все-таки вы посчитали, что Нью-Йорке при нынешней ситуации опасней находиться, чем в России?
— Думаю, что в Нью-Йорке все равно бы было безопасней. Только я там бы с ума сошел.
— Из-за чего?
— Как я понял, пауза в чемпионате продлится еще долгое время. Вроде бы, в городе карантин точно будет действовать 6-8 недель. Это что же мне там два месяца дома сидеть? Какой смысл? Лучше уж в Череповце.
— Там у вас друзья в Нью-Йорке — Игорь Шестеркин, Артемий Панарин.
— Мы и так сидели у Панарина дома четыре дня. Да, все круто, загородный дом, но в гостях хорошо, а дома лучше. Вот чтобы я там делал? Артемий и Алиса нас отлично принимали, спасибо им большое за это.
— Главная проблема всех игроков НХЛ, у которых сезон официально не закончен. Как поддерживать форму? Что вы будете предпринимать?
— Трудно с этим. В зал я не пойду, так как есть вероятность подцепить инфекцию. Да и вообще стараюсь быть там, где меньше народу. Катки в городе все закрыты, ничего не работает. Проблема со льдом огромная. Ну, вспомните, когда у нас был последний матч с «Колорадо»? С тех пор я на лед не выходил.
— Ужас.
— Но опять же все в равных условиях, что тут жаловаться? Хотя не исключено, что где-нибудь в Канаде какие-то катки и работают, я не в курсе. Но в России сейчас ничего не найти. Уж всех уж и сезон закончился. (Алексей Шевченко)