«Сидели у Панарина дома 4 дня». Форвард «Рейнджерс» Бучневич рассказал об эпидемии короновируса в США

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в интервью «СЭ» рассказал об остановке сезона в НХЛ, вынужденном отпуске в родном Череповце и о том, каким способом приходится поддерживать форму.

— Вы уехали в Череповец из Нью-Йорка! Почему?

— Потому что этой мой любимый город.

— Знаю. Но все-таки вы посчитали, что Нью-Йорке при нынешней ситуации опасней находиться, чем в России?

— Думаю, что в Нью-Йорке все равно бы было безопасней. Только я там бы с ума сошел.

— Из-за чего?

— Как я понял, пауза в чемпионате продлится еще долгое время. Вроде бы, в городе карантин точно будет действовать 6-8 недель. Это что же мне там два месяца дома сидеть? Какой смысл? Лучше уж в Череповце.

— Там у вас друзья в Нью-Йорке — Игорь Шестеркин, Артемий Панарин.

— Мы и так сидели у Панарина дома четыре дня. Да, все круто, загородный дом, но в гостях хорошо, а дома лучше. Вот чтобы я там делал? Артемий и Алиса нас отлично принимали, спасибо им большое за это.

— Главная проблема всех игроков НХЛ, у которых сезон официально не закончен. Как поддерживать форму? Что вы будете предпринимать?

— Трудно с этим. В зал я не пойду, так как есть вероятность подцепить инфекцию. Да и вообще стараюсь быть там, где меньше народу. Катки в городе все закрыты, ничего не работает. Проблема со льдом огромная. Ну, вспомните, когда у нас был последний матч с «Колорадо»? С тех пор я на лед не выходил.

— Ужас.

— Но опять же все в равных условиях, что тут жаловаться? Хотя не исключено, что где-нибудь в Канаде какие-то катки и работают, я не в курсе. Но в России сейчас ничего не найти. Уж всех уж и сезон закончился. (Алексей Шевченко)