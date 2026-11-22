«Сан-Хосе» победил «Сиэтл», Орлов сделал три голевые передачи

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев ассистентский хет-три сделал Дмитрий Орлов. 35-летний россиянин в сезоне-2026/27 набрал 17 (3+14) очков в 24 матчах. По 2 (1+1) очка набрали Ивар Стенберг и Маклин Селебрини.

У гостей голы забили Мэттью Бенирс, Райан Винтертон и Каапо Какко.

«Сан-Хосе» набрал 24 очка и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 21 очком располагается на 13-й строчке.

В следующем матчем «Шаркс» примет «Миннесоту», «Кракен» — «Анахайм».