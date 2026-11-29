Панарин признан второй звездой матча «Лос-Анджелес» — «Анахайм»
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин признан второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4).
35-летний россиянин оформил дубль и отметился результативной передачей. В сезоне-2026/27 на его счету 24 (10+14) очка в 20 матчах.
Первой звездой игры стал нападающий «Кингз» Алекс Лаферрье, на счету которого 4 (1+3) очка. Третьей звездой матча признан его одноклубник Эрик Хаула, забросивший одну шайбу.
«Лос-Анджелес» одержал третью победу подряд и с 22 очками в 24 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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|Сент-Луис
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|14
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|8
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|22
|Тихоокеанский дивизион
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|О
|1
|Эдмонтон
|29
|18
|11
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|16
|12
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|3
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|29.11
|00:05
|Вегас – Монреаль
|6 : 2
|29.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 2
|29.11
|03:00
|Рейнджерс – Калгари
|1 : 0
|29.11
|03:00
|Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 4
|29.11
|03:00
|Питтсбург – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.11
|03:00
|Каролина – Оттава
|3 : 2
|29.11
|03:00
|Детройт – Нэшвилл
|2 : 3
|29.11
|03:00
|Нью-Джерси – Виннипег
|2 : 1
|29.11
|03:30
|Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|29.11
|04:00
|Даллас – Юта
|7 : 4
|29.11
|05:00
|Лос-Анджелес – Анахайм
|5 : 4
|29.11
|05:00
|Колорадо – Сан-Хосе
|6 : 3
|29.11
|06:00
|Сиэтл – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|29.11
|23:00
|Чикаго – Миннесота
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