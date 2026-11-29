Панарин признан второй звездой матча «Лос-Анджелес» — «Анахайм»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин признан второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4).

35-летний россиянин оформил дубль и отметился результативной передачей. В сезоне-2026/27 на его счету 24 (10+14) очка в 20 матчах.

Первой звездой игры стал нападающий «Кингз» Алекс Лаферрье, на счету которого 4 (1+3) очка. Третьей звездой матча признан его одноклубник Эрик Хаула, забросивший одну шайбу.

«Лос-Анджелес» одержал третью победу подряд и с 22 очками в 24 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.