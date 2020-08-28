НХЛ сделала заявление о переносе матчей плей-офф

НХЛ на официальном сайте выступила с заявлением о переносе матчей второго раунда плей-офф.

— После долгих обсуждений игроки НХЛ считают, что лучше всего было бы сделать шаг назад и не играть сегодняшние и завтрашние матчи по расписанию, — говорится в сообщении. — НХЛ поддерживает решение игроков и перенесет четыре игры и соответствующим образом скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.

Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с реальными болезненными переживаниями. НХЛ и НХЛПА признают, что еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов разнообразия, инклюзивности и социальной справедливости.

Перенос касается матчей 28 августа «Айлендерс» — «Филадельфия» (02:00) и «Ванкувер» — «Вегас» (04:45), а также 29 августа «Бостон» — «Тампа» (02:30) и «Даллас» — «Колорадо» (05:00).

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НБА были перенесены.