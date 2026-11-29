Макдэвид и Драйзайтль в пятый раз первыми в сезоне НХЛ набрали по 50 очков
Нападающие «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в пятый раз за карьеру стали первыми двумя хоккеистами НХЛ, достигшими отметки в 50 очков в одном регулярном чемпионате. В ночь на 29 ноября «Ойлерз» на выезде победили «Сиэтл» (3:2 ОТ).
По данным сайта «Эдмонтона», это лучший показатель среди дуэтов в истории лиги. Трижды первыми до этого рубежа в одном сезоне добирались Бобби Орр и Фил Эспозито в составе «Бостона» (1970/71, 1973/74 и 1974/75). Дважды это удавалось Бобби Халлу и Стэну Миките, а также Марио Лемье и Яромиру Ягру.
В матче с «Сиэтлом» Макдэвид и Драйзайтль набрали по 2 (1+1) очка. «Эдмонтон» уступал 0:2, но в третьем периоде канадец сократил отставание, а Эван Бушар сравнял счет с передачи Драйзайтля. В овертайме немец забросил победную шайбу с передач Бушара и Макдэвида. Это его 21-й гол в овертаймах регулярных чемпионатов НХЛ — четвертый показатель в истории лиги.
Макдэвид возглавляет список лучших бомбардиров сезона-2026/27 с 62 (16+46) очками в 29 матчах. Драйзайтль набрал 50 (25+25) очков за 29 игр и вышел на второе место, обойдя Кирилла Капризова — 49 (19+30) очков в 28 матчах.
«Эдмонтон» прервал серию из пяти поражений.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|26
|20
|6
|43
|2
|Нью-Джерси
|27
|19
|8
|38
|3
|Айлендерс
|26
|13
|13
|31
|4
|Рейнджерс
|26
|14
|12
|29
|5
|Филадельфия
|29
|10
|19
|26
|6
|Вашингтон
|24
|12
|12
|24
|7
|Питтсбург
|26
|9
|17
|20
|8
|Коламбус
|24
|9
|15
|19
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|28
|17
|11
|37
|2
|Тампа-Бэй
|26
|16
|10
|34
|3
|Флорида
|27
|15
|12
|33
|4
|Монреаль
|27
|14
|13
|32
|5
|Бостон
|25
|15
|10
|31
|6
|Баффало
|26
|11
|15
|26
|7
|Торонто
|28
|10
|18
|24
|8
|Детройт
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|18
|10
|42
|2
|Колорадо
|26
|16
|10
|35
|3
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|34
|4
|Даллас
|26
|16
|10
|34
|5
|Виннипег
|28
|14
|14
|32
|6
|Сент-Луис
|27
|14
|13
|31
|7
|Юта
|28
|14
|14
|31
|8
|Чикаго
|26
|10
|16
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|29
|18
|11
|40
|2
|Вегас
|28
|16
|12
|37
|3
|Сиэтл
|24
|12
|12
|26
|4
|Сан-Хосе
|29
|12
|17
|26
|5
|Анахайм
|28
|12
|16
|25
|6
|Калгари
|28
|11
|17
|24
|7
|Лос-Анджелес
|24
|10
|14
|22
|8
|Ванкувер
|28
|6
|22
|13
|29.11
|00:05
|Вегас – Монреаль
|6 : 2
|29.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 2
|29.11
|03:00
|Рейнджерс – Калгари
|1 : 0
|29.11
|03:00
|Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 4
|29.11
|03:00
|Питтсбург – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.11
|03:00
|Каролина – Оттава
|3 : 2
|29.11
|03:00
|Детройт – Нэшвилл
|2 : 3
|29.11
|03:00
|Нью-Джерси – Виннипег
|2 : 1
|29.11
|03:30
|Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|29.11
|04:00
|Даллас – Юта
|7 : 4
|29.11
|05:00
|Лос-Анджелес – Анахайм
|5 : 4
|29.11
|05:00
|Колорадо – Сан-Хосе
|6 : 3
|29.11
|06:00
|Сиэтл – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|29.11
|23:00
|Чикаго – Миннесота
|- : -