Макдэвид и Драйзайтль в пятый раз первыми в сезоне НХЛ набрали по 50 очков

Нападающие «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в пятый раз за карьеру стали первыми двумя хоккеистами НХЛ, достигшими отметки в 50 очков в одном регулярном чемпионате. В ночь на 29 ноября «Ойлерз» на выезде победили «Сиэтл» (3:2 ОТ).

По данным сайта «Эдмонтона», это лучший показатель среди дуэтов в истории лиги. Трижды первыми до этого рубежа в одном сезоне добирались Бобби Орр и Фил Эспозито в составе «Бостона» (1970/71, 1973/74 и 1974/75). Дважды это удавалось Бобби Халлу и Стэну Миките, а также Марио Лемье и Яромиру Ягру.

В матче с «Сиэтлом» Макдэвид и Драйзайтль набрали по 2 (1+1) очка. «Эдмонтон» уступал 0:2, но в третьем периоде канадец сократил отставание, а Эван Бушар сравнял счет с передачи Драйзайтля. В овертайме немец забросил победную шайбу с передач Бушара и Макдэвида. Это его 21-й гол в овертаймах регулярных чемпионатов НХЛ — четвертый показатель в истории лиги.

Макдэвид возглавляет список лучших бомбардиров сезона-2026/27 с 62 (16+46) очками в 29 матчах. Драйзайтль набрал 50 (25+25) очков за 29 игр и вышел на второе место, обойдя Кирилла Капризова — 49 (19+30) очков в 28 матчах.

«Эдмонтон» прервал серию из пяти поражений.