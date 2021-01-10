Майкл Дель Зотто подписал на год контракт с «Коламбусом»
18:47
Защитник Майкл Дель Зотто подписал на год контракт с «Коламбусом», сообщает сайт клуба. Ранее хоккеист находился в команде на просмотре.
Прошедший сезон 30-летний Дель Зотто провел в «Анахайме», набрав 15 (2+13) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
За карьеру в НХЛ он выступал также за «Нэшвилл», «Филадельфию», «Ванкувер» и «Сент-Луис». Всего в 657 матчах на его счету 236 (56+180) очков.
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