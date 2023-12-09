Марченко — о победе над «Сент-Луисом»: «Продолжаем прогрессировать и идем вперед»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

«Мы просто продолжаем прогрессировать вместе и идем вперед. Мы пытаемся делать это в каждой игре», — приводит слова Марченко официальный сайт НХЛ.

Марченко в игре с «Сент-Луисом» отметился 2 (1+1) очками и стал третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.