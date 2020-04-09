Малкин и его семья сдали тест на коронавирус

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о ситуации с пандемией в США и признался, что вся его семья сдала тест на коронавирусную инфекцию.

— Шашлыки? Никто не понял этого. Не понимаю людей, которые не верят в существование коронавируса. Два часа назад сдали с семьей тест, у нас показали негатив. В нашем доме вызвали врачей, и все сдавали тесты. Известно ведь, что у четырех человек положительные тесты на острове, — сказал Малкин в прямом эфире Instagram с генеральным продюссером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

В текущем сезоне 33-летний Малкин провел 55 матчей за «Пингвинз» и набрал 74 (25+49) очков.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 506 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 90 057 человек, выздоровело — 340 630.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.