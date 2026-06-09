Лавиолетт согласовал контракт с «Лос-Анджелесом»

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт возглавит «Лос-Анджелес», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

По информации источника, 61-летний американец согласовал трехлетний контракт с «Кингз». С 2023 по 2025 год Лавиолетт тренировал «Рейнджерс», где выступал российский нападающий Артемий Панарин, которого в феврале 2026 года обменяли в «Лос-Анджелес».

Ранее Лавиолетт также работал в «Вашингтоне», «Нэшвилле», «Филадельфии», «Айлендерс» и «Каролине». С «Каролиной» он в 2006 году стал победителем Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне «Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» (0-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.

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