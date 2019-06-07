Как судьи могли не заметить фол "Сент-Луиса"? Отвечает Леонид Вайсфельд

Известный арбитр, функционер и телекомментатор в разговоре с "СЭ" поделился мнением о спорной ситуации перед шайбой Давида Перрона в пятом матче финала Кубка Стэнли "Бостон" – "Сент-Луис" (1:2, в серии 2-3). Незадолго до результативного броска форвард "Блюз" Тайлер Бозак клюшкой ударил по ногам нападающего "Брюинз" Ноэля Ассиари.

– Понятно, что допущена ошибка, это удаление чистой воды, – заявил Вайсфельд. – Вопрос – 2 минуты или 5+20. Мне кажется, это 5+20, судя по тому, что мне объяснял Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ – Прим. "СЭ").

– Как такое могли пропустить?

– Всякое бывает. Кто-то мог проехать перед арбитром, в скоротечном эпизоде могло замкнуть. Работают живые люди. В хоккее судейство субъективно, как и во всех спортивных играх. Теперь наша хоккейная общественность поймет, что ошибаются не только в КХЛ, а даже в НХЛ.

– Глава судейства заокеанской лиги отказался комментировать эпизод.

– А что ему еще говорить? В этом году у них много ошибок в плей-офф.

– Это тенденция?

– Мне кажется, они стараются оградить судейство от критики прессы. Такая закрытость порождает вседозволенность. Игроков, тренеров, комментаторов можно критиковать, а почему судей нельзя? (Евгений Белоусов)