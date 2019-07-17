Игорь Кравчук: "Анисимов легко потянет роль первого центра в "Оттаве"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший защитник "Эдмонтона", "Чикаго", "Оттавы" и "Калгари" в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал обмен российского нападающего Артема Анисимова в "Сентаторс" на форварда Зака Смита.

– Сейчас вы вместе с Владимиром Юрзиновым работаете с Анисимовым и другими хоккеистами в лагере в швейцарской Арозе. Как он отреагировал на обмен?

– Лучше спросить у него самого. Мое мнение – он готов, достаточно адекватно и спокойно принял информацию. Может что-то знал и ожидал такого исхода. В новой команде у Артема обязательно все сложится хорошо.

– Мы знаем, что Анисимов умеет отлично действовать в атакующей манере, а не только отрабатывать в своей зоне. Пригодиться Ди Джею Смиту в топ-6?

– Согласен. Он потянет позицию первого центрального и эта позиция точно будет ему предложена с таким багажом. На последнем чемпионате мира Анисимов был одним из лучших центральных и в сборной России, и среди остальных команд.

– Их тройка с Кучеровым и Гусевым действительно смотрелась гармонично?

– Да, и вообще он – один из лучших центральных в России. В НХЛ он до сих пор недооценен. Может он не очень броский, но очень важен для любой команды, полезен в обороне и в атаке очень опасен – может отдать крайним и сам завершить.

– В "Оттаву" долгое время не драфтовали россиян, но за пять месяцев туда выменяли уже третьего россиянина. "Сенаторс" снова становится "русским"?

– Не скажу, что там не недолюбливают русских. Как и везде там одинаково относятся ко всем. Руководство нацелено на лидерство в дивизионе и конференции, выход в плей-офф и пройти как можно дальше. Пьер Дорион провел обмены и подписал свободных агентов, чтобы состав стал максимально боеспособным. Работа у "Сенаторс" еще не закончена, и там будут обмены. (Евгений Белоусов)