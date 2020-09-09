Генеральный менеджер «Ванкувера» раскритиковал Виртанена

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что остался недоволен игрой нападающего Джейка Виртанена в плей-офф.

— Он старался, но, если быть честным, я ждал большего, — приводит слова Беннинга The Province. — Он обладает талантом, физическими данными. Умеет забивать. Мы долго вели его и работали с ним, но от него я ожидал точно большего.

Затем Беннинг сравнил Виртанена с нападающим «Вегаса» Алексом Таком, который также был выбран на драфте-2014 (Виртанен — 12-м, а Так — 18-м).

— Мы видели Така, «Вегас»... Он внес весомый вклад в серии, — добавил Беннинг.