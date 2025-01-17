Федоров: «Я заработал 28 миллионов долларов за два месяца — и попал в Книгу рекордов Гиннесса»

Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о рекордном контракте с «Детройтом».

— В 1998-м на Олимпиаду в Нагано вы поехали без страховки. Трясло?

— Агент как профессиональный человек мне все объяснил. Но я был неплохо готов. Тогда Леша Ковалев на ровном месте получил травму, и тренеры сборной пригласили меня. Понимал: со мной может произойти то же самое. Чтобы хоть как-то почувствовать командный хоккей, отправился в пригород Детройта, тренировался с юниорами. Но все равно в Нагано прилетел без игровой практики.

— Риск!

— Как раз в этот период мы хотели заключить новый контракт. С «Детройтом» не договорились — в дело вступила «Каролина». Я подписал с ней предварительное соглашение. У «Детройта» была неделя, чтобы найти деньги и повторить условия.

— Мы слышали, у Майка Илича, владельца «Ред Уингз», было 48 часов. Чтобы где-то отыскать 16 миллионов долларов.

— Нет-нет, неделя.

— Говорили, в Нагано вам контракт сунули на подпись сквозь дырку в заборе Олимпийской деревни.

— Что-то такое было, припоминаю. Агент, да?

— Вице-президент IMG Горячкин.

— Да-да, точно. Подписывал контракт на коленке. Был счастлив — наконец-то все разрешилось, разум у «Детройта» возобладал.

— Вы тогда на бонусах заработали 28 миллионов за четыре месяца.

— За два.

— Ого!

— Зарплата — 2 миллиона. Подписной бонус — 14 миллионов, 12 — за выход в финал. Где обыграли «Филадельфию». Я мог подзабыть детали. Но вы загляните в Книгу рекордов Гиннесса, там все зафиксировано.