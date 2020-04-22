Доминик Гашек думает об участии в выборах президента Чехии

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек думает об участии в выборах президента страны. Об этом он заявил в интервью чешскому журналу Sport.

— Это еще большой вопрос, но я действительно думаю об этом, — цитирует isport.blesk.cz Гашека.

Полностью интервью голкипера еще не вышло, но он уже получил много сообщений после выхода анонса журнала.

— Люди присылают мне анонс, который разместили на Facebook. Меня спрашивают об этом. Наверное, этого следовало ожидать, — сказал голкипер.

В бытность хоккеистом Гашек защищал цвета чешских «Пардубице» и «Дуклы», с 1990 по 2008 год выступал в НХЛ в «Чикаго», «Баффало», «Детройте» и «Оттаве», а завершил карьеру в московском «Спартаке» по итогам сезона-2010/11 в возрасте 46 лет.

На счету Гашека золото Нагано-1998 и бронза Турина-2006, а также два Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002 и 2008 год). В НХЛ он шесть раз выигрывал «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона) и дважды — «Харт Трофи», самому ценному игроку регулярки.

Президент Чехии избирается на пятилетний срок, следующие выборы состоятся в 2023 году.