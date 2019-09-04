Дмитрий Орлов: «Я не знал, что Кузнецов принимал наркотики. Это было неожиданностью»

Защитник сборной России, партнер Евгения Кузнецова по «Вашингтону» Дмитрий ОрловДмитрий Орлов прокомментировал его четырехлетнюю дисквалификацию ИИХФ за употребление кокаина.

— Евгений мой хороший друг и замечательный хоккеист, он допустил ошибку. Конечно, это плохо для болельщиков, которые за него переживали. Но все равно в этой ситуации надо его поддерживать. Это грустно и печально, но жизнь на этом не заканчивается. Он остается человеком, у него есть семья, ему надо продолжать жить. Дай бог, чтобы он остался на прежнем уровне и стал только лучше. Конечно, надо сделать выводы — посмотрим, что будет в НХЛ, дадут или не дадут дисквалификацию. Я разговаривал с Женей по телефону, поддержал его.

— Вы знали о его проблеме?

— Нет, не знал.

— Вы же в одной команде?

— Ну и что? Конечно, это было неожиданностью. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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