Дель Зотто пройдет просмотр в «Коламбусе»

«Коламбус» пригласил защитника Майкла Дель Зотто в тренировочный лагерь, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний защитник имеет опыт работы с главным тренером «мундиров» Джоном Тортореллой.

Прошедший сезон Дель Зотто провел в «Анахайме», набрав 15 (2+13) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

За карьеру в НХЛ он выступал также за «Нэшвилл», «Филадельфию», «Ванкувер» и «Сент-Луис». Всего в 657 матчах на его счету 236 (56+180) очков.