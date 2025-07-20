Даниил Тарасов — о возвращении в КХЛ: «Моя глава с НХЛ еще не закрыта»

Голкипер Даниил Тарасов, обменянный из «Коламбуса» во «Флориду», в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не собирается возвращаться в Россию.

— Летом ты остался без контракта, но варианта с «Флоридой» не было. Не думал ли вернуться в Уфу?

— Нет. Я спокойно ждал, потому что после сезона я поговорил с генменеджером. Он сказал, что хочет подписать дальнейший контракт и видит меня в системе. Через полтора месяца произошел обмен. Если обменяли, значит, другая команда рассчитывает на тебя и вы договоритесь по контракту.

— Не думаешь ли, что настало время возвращаться?

— Нет. Я думаю, что моя глава с НХЛ еще не закрыта. Я еще не сказал последнего слова.

«Флорида» выменяла 26-летнего россиянина у «Коламбуса» в начале июля. Взамен «Блю Джекетс» получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2025 (общий 160-й выбор).