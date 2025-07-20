Даниил Тарасов — о возвращении в КХЛ: «Моя глава с НХЛ еще не закрыта»
Голкипер Даниил Тарасов, обменянный из «Коламбуса» во «Флориду», в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не собирается возвращаться в Россию.
— Летом ты остался без контракта, но варианта с «Флоридой» не было. Не думал ли вернуться в Уфу?
— Нет. Я спокойно ждал, потому что после сезона я поговорил с генменеджером. Он сказал, что хочет подписать дальнейший контракт и видит меня в системе. Через полтора месяца произошел обмен. Если обменяли, значит, другая команда рассчитывает на тебя и вы договоритесь по контракту.
— Не думаешь ли, что настало время возвращаться?
— Нет. Я думаю, что моя глава с НХЛ еще не закрыта. Я еще не сказал последнего слова.
«Флорида» выменяла 26-летнего россиянина у «Коламбуса» в начале июля. Взамен «Блю Джекетс» получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2025 (общий 160-й выбор).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -