Михайлов — о признании Овечкина спортсменом 2025 года: «Он недосягаем»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание капитана «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом 2025 года по версии «СЭ».

«Я смотрю в основном хоккей. Для меня Александр Овечкин — спортсмен года. Весь мир удивлен, как кто-то смог побить рекорд Гретцки! А это сделал наш игрок! Фамилия его — Овечкин, а звать — Александр. Думаю, что он недосягаем в этом году», — сказал Михайлов «СЭ».

Капитан «Вашингтона» и новый обладатель снайперского рекорда НХЛ Александр Овечкин стал победителем традиционной премии «СЭ» «Спортсмен года». В опросе, в котором участвуют 100 журналистов и колумнистов нашего издания, российский форвард получил 70 первых мест и с большим отрывом выиграл голосование. На второй позиции Ангелина Мельникова, которая завоевала две золотые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, в том числе в личном многоборье, на третьей — еще один хоккеист — Сергей Бобровский, второй раз подряд ставший победителем Кубка Стэнли.