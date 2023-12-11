Бедард вышел на второе место в истории «Чикаго» по очкам в возрасте до 19 лет
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард отметился результативной передачей в матче с «Вашингтоном» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету 18-летнего игрока 23 (11+12) очка в 27 матчах сезона. Бедард вышел на второе место в истории клуба по очкам, набранным в возрасте до 19 лет. По этому показателю он обогнал Патрика Кейна, который набрав 22 (7+15) очка в 20 играх. Лидером клуба является Эдди Ольчик с 50 (20+30) очками в 70 играх.
«Чикаго» занимает 15-е место в «Западной конференции», набрав 19 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|26
|19
|7
|39
|2
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|3
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|4
|Айлендерс
|26
|12
|14
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|24
|14
|10
|32
|4
|Детройт
|26
|14
|12
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|25
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|2
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|3
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
Результаты / календарь
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
|11.12
|00:05
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|4 : 1
|11.12
|03:00
|
Чикаго – Вашингтон
|2 : 4
|11.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|1 : 2
|11.12
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|4 : 1
|11.12
|04:00
|
Анахайм – Виннипег
|2 : 4
|11.12
|05:00
|
Сиэтл – Миннесота
|0 : 3
|11.12
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|5 : 4 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|24
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9
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