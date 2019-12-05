НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Аскаров — шестой в рейтинге драфта НХЛ, Амиров — 23-й

11:59
Теги:

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг драфта-2020. Возглавил его форвард Алексис Лафренье («Римоуски», QMJHL). В тройку также вошли Квинтон Байфилд («Судбери», OHL) и Александр Хольц («Юргорден», Швеция).

Шестое место занял российский голкипер СКА Ярослав Аскаров. На 23-й позиции нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, который по сравнению с прошлой версией рейтинга опустился на два места. Из топ-30 выбыли Василий Пономарев, Александр Пашин и Шакир Мухмадуллин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир