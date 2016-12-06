Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Спартака" (0:1) посетовал, что его команда допустила много ошибок.

– Игра не сложилась, – Билялетдинов. – Мы допускали много ошибок, поэтому ничего у нас ничего не получилось.

– Вы критически оценили свою команду, но она играла не так плохо.

– Было очень много суеты и неправильных решений, поэтому у нас не получилось.

– Когда увидим дебют Хлыстова?

– Пока он не готов, тренируется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)