Защитник ЦСКА Седов сдал положительный тест на мельдоний

По информации «СЭ», защитник ЦСКА Никита Седов сдал положительный тест на мельдоний.

Ранее такая же ситуация произошла с форвардом армейцев Владиславом Каменевым. Об этом стало известно в марте.

В сезоне-2024/25 Седов набрал 17 (1+16) очков в 56 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Также он один раз вышел на лед в плей-офф.

ЦСКА уступил минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.