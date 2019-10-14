Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулемин — о матче с «Металлургом» (6:3).

— Что испытывали, когда удалились в концовке, а партнеры забили две шайбы в меньшинстве?

— Облегчение. Вроде забил, а потом подставил команду. Шайба подпрягнула, и вместо стекла попал в сетку. Когда забили гол, а потом второй, значит я правильно все сделал. Вовремя сел. Там и судьи сказали: «Хорошо удалился». Конечно, такие удаления недопустимы, и я извинился перед командой. Слава богу, что забили в пустые ворота.

— Индрашис проставил после прошлого матча за дубль?

— Обещал, но, видимо, из Латвии везут, а границу с Евросоюзом закрыли. Таможенники не пускают (улыбается).

— Кто круче — Шипачев или Капризов?

— Шипа — в поряде. Посмотрим, как сыграют один и другой.

(Евгений Белоусов)