«Все офигевают». Защитник «Магнитки» рассказал, почему в Америке смеются над русскими хоккеистами

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о черте менталитета, который отличает российских игроков от хоккеистов в Европе и Северной Америке.

— Перед сезоном канадец Пол Постма рассказал в интервью, что его шокируют дорогие часы и машины русских хоккеистов. Не после этого ли у него все пошло не так — россияне в команде не смотрели на него косо?

— Да нет. Такого не было. В принципе, он сказал где-то правильные вещи. У нас такой менталитет — у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают. Я не считаю, что это хорошо.

— Сами так не делаете?

— Нет. В первую очередь я купил квартиру (смеется), потом уже машину. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Егора Яковлева читайте здесь