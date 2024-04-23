Спортивный директор «Динамо» Сопин: «У нас цель — усилить вратарскую линию»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал в разговоре с «СЭ» ситуацию с вратарями в клубе.

— Была новость о том, что во вратарской линии остается Моторыгин и команду покинут остальные вратари. Насколько она близка к правде?

— У Волкова и Коновалова заканчиваются контракты, но они же ОСА, они получат свое квалификационное предложение, а дальше будем смотреть. Если мы найдем усиление. У нас цель усилить вратарскую линию.

— На иностранном рынке ищете усиление?

— Мы рассмотрим и иностранца, и россиянина. Но я так понимаю, что у нас все русские вратари уже практически заняты, даже если есть, то вряд ли с ними кто-то поспешит расстаться.

В розыгрыше Кубка Гагарина «Динамо» дошло до второго раунда проиграв «Трактору» в серии со счетом 0-4.