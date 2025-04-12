Каменский объяснил повышение потолка зарплат в КХЛ инфляцией

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» объяснил повышение потолка зарплат в лиге.

«Есть же инфляция, цены, которые растут: на перелеты и все остальное. Естественно, КХЛ это отслеживает и смотрит, чтобы клубы нормально существовали, чтобы уровень оставался тем же самым. Поэтому поднимают», — сказал Каменский «СЭ».

7 апреля совет директоров КХЛ утвердил следующие изменения: