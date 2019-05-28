В "Барысе" ждут открытия рынка в Северной Америке

Президент "Барыса" Борис Иванищев в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги сезона и поделился мнением по актуальным вопросам после совещания руководителей клубов КХЛ.

– Пока идет комплектование команды, – заявил Иванищев. – Задачи поставим перед самым стартом – они будут точно не ниже прежних.

– Какие позиции осталось закрыть "Барысу" в это межсезонье?

– Костяк команды остается с прошлого сезона, осталось сделать точечные приобретения. Естественно, будем подключать парней из молодежной команды и фарм-клуба. Направление сохраним прежнее – готовить новых игроков для сборной Казахстана.

– Вы наверняка хотели сохранить Мэтта Фрэттина и Патриса Кормье. Не готовы были предложить такие же деньги как "Ак Барс"?

– До потолка зарплат у нас еще далеко. Нам тяжело бороться с такими клубами как "Ак Барс", поэтому их было тяжело удержать. Понятно, что каждый игрок ищет, где получше. Найдем новых исполнителей, и ждем открытия рынка свободных агентов в Северной Америке.

– Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ. Ждать ли отмены этого статуса для казахстанцев и как вы к этому относитесь?

– Пока этот вопрос на рассмотрении. Конечно, мы заинтересованы, чтобы казахстанские хоккеисты перестали быть легионерами. Так нам было бы проще комплектовать команды, да и игроки бы получали практику в других клубах. Это создаст дополнительную конкуренцию в команде и сборной.

– В минском "Динамо" будут придерживаться квоты на легионеров российского формата. Планируете к этому прийти?

– Мы будем стремиться давать казахстанским хоккеистам больше практики, но наша школа только поднимается с колен и готовиться дать свои плоды. Возможно, в будущем мы перейдем на такое же количество легионеров, как и остальные.

– Переименование Астаны в Нур-Султан было сопряжено с какими-то неудобствами для вашего клуба?

– Никаких, просто немного необычно было. Привыкнем к новому красивому названию нашей столицы.

– У вас была сумасшедшая серия в первом раунде с "Торпедо". Как отреагировали на возвращение нижегородцев на Запад?

– Ничего страшного, только интереснее будет. Будем встречаться с "Торпедо" два раза вместо четырех.

– Какова ваша позиция относительно потолка зарплат?

– Завершившийся сезон был непредсказуемым, но нам обязательно нужен жесткий потолок. Он сделает команды ровнее, и хоккей в лиге станет еще интереснее. (Евгений Белоусов)​