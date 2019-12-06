«Трактор» подписал новые контракты с Ясинским и Кирпичниковым

«Трактор» подписал новые контракты с двумя воспитанниками Петром Ясинским и Александром Кирпичниковым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с Ясинским будет действовать до конца сезона-2021/22, с Кирпичниковым — до конца сезона-2022/23.

19-летний защитник Ясинский присоединился этим летом к во время предсезонных сборов, по ходу регулярного чемпионата провел за «Трактор» 25 матчей. Еще четыре встречи защитник провел за «Челмет» и дважды выходил на лед в составе «Белых Медведей». В 2018-м году защитник вместе с челябинской молодежкой завоевал бронзовые медали МХЛ.

Александру Кирпичникову 18 лет, текущий сезон защитник проводит в «Челмете». В 30 матчах он набрал 7 (3+4) очков. В прошлом году защитник привлекался к играм за сборную России (U-17), выступал на чемпионате мира, где завоевал серебряные медали.

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