«Трактор» не будет предлагать новый контракт Кейлофу

«Трактор» не будет предлагать новый контракт нападающему Эндрю Кейлофу. 28-летний канадец выйдет на рынок как неограниченно свободный агент, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

У Кейлофа 32 (8+24) очка и показатель полезности «плюс 12» в 53 матчах сезона-2019/2020. В среднем на льду он проводил 16 минут и 32 секунды.

Интересы Кейлофа представляет словенец Алеш Пилко. Контракт игрока с «Трактором» оценивается ориентировочно в 45 миллионов рублей в год.