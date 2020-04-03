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«Трактор» не будет предлагать новый контракт Кейлофу

12:04
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«Трактор» не будет предлагать новый контракт нападающему Эндрю Кейлофу. 28-летний канадец выйдет на рынок как неограниченно свободный агент, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

У Кейлофа 32 (8+24) очка и показатель полезности «плюс 12» в 53 матчах сезона-2019/2020. В среднем на льду он проводил 16 минут и 32 секунды.

Интересы Кейлофа представляет словенец Алеш Пилко. Контракт игрока с «Трактором» оценивается ориентировочно в 45 миллионов рублей в год.

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