Сумма зарплат легионеров «Лады» — 80 миллионов рублей

7 июня «Лада» подписала однолетние контракты с защитником Алексом Коттоном, нападающими Джошуа Лоуренсом и Райли Савчуком.

Как стало известно «СЭ», в сумме иностранные новички заработают 80 миллионов рублей.

Зарплата Савчука составит 30 миллионов, Коттона и Лоуренса — по 25 миллионов рублей.

Ранее Лоуренс и Савчук выступали в чемпионате Финляндии, Коттон — Словакии.

Радмир Сахибгареев