Сучков по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» заработает 35 миллионов рублей
«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Егором Сучковым на два года.
По информации «СЭ», зарплата игрока в следующем сезоне составит 15 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 — 20 миллионов.
В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ 23-летний россиянин провел 57 матчей и набрал 12 (4+8) очков. У Кубке Гагарина на его счету 19 игр и 5 (2+3) очков.
