30 мая 2025, 19:08

Сучков по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» заработает 35 миллионов рублей

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Егором Сучковым на два года.

По информации «СЭ», зарплата игрока в следующем сезоне составит 15 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 — 20 миллионов.

В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ 23-летний россиянин провел 57 матчей и набрал 12 (4+8) очков. У Кубке Гагарина на его счету 19 игр и 5 (2+3) очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Популярное видео
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 67 49 18 105
2 Авангард 67 46 21 97
3 Ак Барс 67 42 25 92
4 Автомобилист 67 40 27 84
5 Салават Юлаев 67 35 32 76
6 Трактор 67 32 35 73
7 Нефтехимик 67 33 34 69
8 Сибирь 67 29 38 67
9 Амур 67 26 41 60
10 Барыс 67 21 46 53
11 Адмирал 67 20 47 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 67 45 22 96
2 Динамо Мн 67 38 29 86
3 Северсталь 67 40 27 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 Динамо М 67 38 29 81
6 СКА 67 36 31 79
7 Торпедо НН 67 36 31 79
8 Спартак 67 35 32 78
9 Шанхай Дрэгонс 67 21 46 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 67 18 49 44
Результаты / календарь
19.03 19:00 Торпедо НН – Амур - : -
19.03 19:00 Северсталь – Авангард - : -
