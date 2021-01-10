ЦСКА в овертайме одолел СКА
ЦСКА одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб одолел соперника в овертайме со счетом 3:2.
Автором победной шайбы стал нападающий Константин Окулов.
У СКА дубль на свой счет записал форвард Андрей Кузьменко.
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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Кузьменко — 13 (Морозов, Бурдасов), 12:23 — 1:0. Сергеев — 2 (Шалунов, Окулов), 23:21 — 1:1. Кузьменко — 14 (бол., Кемппайнен), 28:41 — 2:1. Телегин — 3 (Андронов), 48:40 — 2:2. Окулов — 13 (Шалунов), 62:55 — 2:3.
Вратари: Самонов — Юханссон.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 18 (4+10+4+0) — 23 (4+5+10+4).
Судьи: Раводин, Ромасько.
10 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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