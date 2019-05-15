"Сибирь" подписала контракт с Хабаровым

"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Ярославом Хабаровым. Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на два года.

Напомним, Хабаров является воспитанником "Металлурга". Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего спортсмен провел 367 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, набрав 47 (9+38) очков, а также 85 игр в розыгрыше Кубка Гагарина, заработав 12 (3+9) баллов.

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