Шумаков может перейти в «Автомобилист» за 20 миллионов рублей

По информации «СЭ», форвард «Авангарда» Сергей Шумаков может перейти в «Автомобилист». «Ястребы» хотят получить за нападающего денежную компенсацию — 20 миллионов рублей.

Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счетом 3:1. Безрезультативная серия форварда составляет восемь игр.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Шумаков провел 28 матчей и набрал 13 (8+5) очков.