«Северсталь» вырвала победу у минского «Динамо»

Минское «Динамо» проиграло «Северстали» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Минске.

Хозяева открыли счет в первом периоде — отличился защитник Владислав Еременко. Затем защитник гостей Джефф Кинрейд восстановил равенство. Нападающий Александр Петунин и защитник Владислав Провольнев позволили «Северстали» добыть победу в этой игре.

«Динамо» с 34 баллами располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» — 10-е место и 48 очков. (Западная)

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Еременко — 3 (бол., Граньяни, Спунер), 18:00 — 1:0. Кинрейд — 1 (Кодола, Марковин), 25:30 — 1:1. Провольнев — 5 (мен., Сизов, Алексеев), 35:53 — 1:2. Петунин — 5 (Хохлов, Марковин), 51:15 — 1:3.

Вратари: Тэйлор (57:22) — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 37 (16+6+15) — 18 (3+11+4).

Судьи: Васильев, Гусев.

25 января. Минск. «Минск-Арена».