Сергей Шумаков: "Специально ли бросали Метсоле над ловушкой? Это военная тайна"

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым" (4:3 ОТ) в первой игре финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Нападающий отметился победным броском.
– Ожидали, что первое звено "Салавата" окажется настолько крутым?
– Конечно. Оно очень хорошее. Мы к нему готовились, но еще надо разобрать его маленько перед следующими матчами. У нас есть ключи к это к звену, в дальнейшем все будет нормально.
– После вашего гола в овертайме было волнение, что его не засчитают из-за поведения Широкова на пятачке?
– Я видел в том моменте только пустые ворота, куда бросал. Был уверен, что его засчитают. Если в это не верить, то ничего и не будет.
– Чем удивил соперник?
– Хорошая организованная команда. Никто не говорил, что будет легко. Все бьются и стараются. Никто не хочет проиграть.
– Вы нашли способ пробить Метсолу, специально разбирали его игру?
– Хороший вратарь, но мы знаем, как против него действовать. В случае с моим голом его хорошо закрыл Широков. Мне прошла передача, которую Метсола не увидел, поэтому было столько времени, чтобы подработать шайбу и бросить.
– "Авангард" много бросал ему над ловушкой. Заранее обсуждали с тренерами?
– Может быть. А зачем такие вопросы спрашивать?
– Это военная тайна?
– Конечно.
– Для вас играть в финале с ЦСКА – это мечта?
– Хотелось бы. Но вообще без разницы. Главное выйти в финал.
– Как ваше здоровье после приема Дица в серии с "Барысом"?
– Все хорошо. Пауза была. Залечил повреждение. На пятую игру вышел на обездоливающих. Спасибо докторам. (Михаил Зислис)