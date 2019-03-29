Сергей Шумаков: "Специально ли бросали Метсоле над ловушкой? Это военная тайна"

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым" (4:3 ОТ) в первой игре финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Нападающий отметился победным броском.

– Ожидали, что первое звено "Салавата" окажется настолько крутым?

– Конечно. Оно очень хорошее. Мы к нему готовились, но еще надо разобрать его маленько перед следующими матчами. У нас есть ключи к это к звену, в дальнейшем все будет нормально.

– После вашего гола в овертайме было волнение, что его не засчитают из-за поведения Широкова на пятачке?

– Я видел в том моменте только пустые ворота, куда бросал. Был уверен, что его засчитают. Если в это не верить, то ничего и не будет.

– Чем удивил соперник?

– Хорошая организованная команда. Никто не говорил, что будет легко. Все бьются и стараются. Никто не хочет проиграть.

– Вы нашли способ пробить Метсолу, специально разбирали его игру?

– Хороший вратарь, но мы знаем, как против него действовать. В случае с моим голом его хорошо закрыл Широков. Мне прошла передача, которую Метсола не увидел, поэтому было столько времени, чтобы подработать шайбу и бросить.

– "Авангард" много бросал ему над ловушкой. Заранее обсуждали с тренерами?

– Может быть. А зачем такие вопросы спрашивать?

– Это военная тайна?

– Конечно.

– Для вас играть в финале с ЦСКА – это мечта?

– Хотелось бы. Но вообще без разницы. Главное выйти в финал.

– Как ваше здоровье после приема Дица в серии с "Барысом"?

– Все хорошо. Пауза была. Залечил повреждение. На пятую игру вышел на обездоливающих. Спасибо докторам. (Михаил Зислис)