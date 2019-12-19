Результаты «Трактора» и «Челмета» признаны неудовлетворительными

Состоялось внеочередное общее собрание организации хоккейный клуб «Трактор». На нем обсуждались спортивные результаты «Трактора» (КХЛ), «Челмета» (ВХЛ), «Белых медведей» (МХЛ) и школы «Трактор», сообщает официальный сайт челябинцев.

«Отдельным блоком были вынесены спортивные результаты ХК «Трактор», «Челмет», «Белые медведи» и школы «Трактор». Всеми участниками общего собрания было отмечено, что они неудовлетворительные. С предложениями и комментариями выступили члены собрания Виктор Мамин, Сергей Комяков, Дмитрий Моргулес, Станислав Мошаров, Леонид Одер. Обсуждалась спортивная и селекционная работа клуба, были внесены предложения по маркетинговой стратегии и по развитию бренда. Принято решение о созыве следующего внеочередного общего собрания 30 января 2020 года», — говорится в сообщении на сайте «Трактора».

После 38 матчей регулярного чемпионата «Трактор» занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Челмет» идет 11-м в конференции 2 ВХЛ. «Белые медведи» — на 11-й строчке конференции «Восток» МХЛ.