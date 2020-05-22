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Петунин и Марковин возвращаются в «Северсталь»

18:15
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«Северсталь» и «Динамо» произвели обмен нападающими. В Череповец переезжают Дмитрий Марковин и Александр Петунин, в обратном направлении проследует Никита Луховско, сообщает официальный сайт «Северстали».

Александр Петунин в прошедшем сезоне провел 29 игр за «Северсталь», набрав 17 (7+10) очков. Дмитрий Марковин принял участие в 49 матчах за череповецкую команду, набрав 16 (7+9) баллов за результативность.

Никита Луховской в минувшем сезоне провёл за «Алмаз» 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав 50 (27+23) очков и став лучшим снайпером команды. Кроме того, в его активе 4 игры в плей-офф и 2 (1+1) результативных балла.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42669/1/

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