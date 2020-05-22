Петунин и Марковин возвращаются в «Северсталь»

«Северсталь» и «Динамо» произвели обмен нападающими. В Череповец переезжают Дмитрий Марковин и Александр Петунин, в обратном направлении проследует Никита Луховско, сообщает официальный сайт «Северстали».

?Петунин и Марковин возвращаются в Череповец!



ХК «Северсталь» и ХК «Динамо» @dynamo_ru Москва совершили обмен:



Александр Петунин и Дмитрий Марковин переходят в наш клуб.



Никита Луховской отправится в московское Динамо. pic.twitter.com/XWHeqkxfG7 — HC Severstal (@severstalclub) May 22, 2020

Александр Петунин в прошедшем сезоне провел 29 игр за «Северсталь», набрав 17 (7+10) очков. Дмитрий Марковин принял участие в 49 матчах за череповецкую команду, набрав 16 (7+9) баллов за результативность.

Никита Луховской в минувшем сезоне провёл за «Алмаз» 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав 50 (27+23) очков и став лучшим снайпером команды. Кроме того, в его активе 4 игры в плей-офф и 2 (1+1) результативных балла.