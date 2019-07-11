"Нефтехимик" подписал пробные контракты с тремя игроками

"Нефтехимик" заключил пробные контракты с защитником Виталием Атюшовым, а также с форвардами Александром Рыбаковым и Дмитрием Казионовым, сообщается в официальном Twitter клуба.

40-летний Атюшов в 602 играх в КХЛ набрал 188 (36+152) очков, 33-летний Рыбаков в 511 матчах КХЛ – 160 (56+104) очков, а 35-летний Казионов в 607 матчах КХЛ – 155 (65+90) очков.

Ранее клуб пополнили сразу два защитника: 24-летний Зият Пайгин и 28-летний Максим Игнатович.