"Нефтехимик" подписал пробные контракты с тремя игроками

"Нефтехимик" заключил пробные контракты с защитником Виталием Атюшовым, а также с форвардами Александром Рыбаковым и Дмитрием Казионовым, сообщается в официальном Twitter клуба.
40-летний Атюшов в 602 играх в КХЛ набрал 188 (36+152) очков, 33-летний Рыбаков в 511 матчах КХЛ – 160 (56+104) очков, а 35-летний Казионов в 607 матчах КХЛ – 155 (65+90) очков.
Ранее клуб пополнили сразу два защитника: 24-летний Зият Пайгин и 28-летний Максим Игнатович.
⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) July 11, 2019
Хоккейный клуб "Нефтехимик" заключил пробные контракты с защитником Виталием Атюшовым (04.07.1979, 188/87, хват: левый), а так же с форвардами Александром Рыбаковым (11.08.1985, 182/94, хват: левый) и Дмитрием Казионовым (13.05.1984, 189/94, хват: левый). pic.twitter.com/icocgyByOw
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