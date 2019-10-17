Нападающий «Динамо» Петерссон выбыл из строя до конца октября

Нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард Вячеслав Кулемин сумел избежать серьезного повреждения и сможет отправиться на ближайший выезд в Китай, где «Динамо» сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» занимает 4 место в Западной Конференции. От лидирующего ЦСКА бело-голубые отстают на 10 очков.