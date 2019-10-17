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Нападающий «Динамо» Петерссон выбыл из строя до конца октября

14:50
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Нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард Вячеслав Кулемин сумел избежать серьезного повреждения и сможет отправиться на ближайший выезд в Китай, где «Динамо» сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» занимает 4 место в Западной Конференции. От лидирующего ЦСКА бело-голубые отстают на 10 очков.

Дополнительная информация

https://twitter.com/dynamo_ru/status/1184795832127836166

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