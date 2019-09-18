Минское «Динамо» в овертайме победило «Амур» благодаря голу Граньяни

Минское «Динамо» обыграло «Амур» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил Марк-Андре Граньяни.

Минчане набрали 6 очков и расположились на 8-м месте в Западной конференции. «Амур» с 3 баллами занимает последнюю строчку на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Граньяни — 3 (Пулккинен, Шор), 64:57 — 1:0.

Вратари: Энрот — Лангхамер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (4+3+7+4) — 22 (5+9+5+3).

Судьи: Акузовский, Бирин.

18 сентября. Минск. «Минск-Арена».

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