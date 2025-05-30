«Металлург» подписал контракт с Джонсоном на 2 года

Нападающий Люк Джонсон продлил контракт с «Металлургом», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Отмечается, что новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Джонсон выступает за «Металлург» с 2023 года. В этом сезоне на счету 30-летнего американца 64 матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. В плей-офф форвард сыграл 6 матчей и набрал 3 (1+2) очка.